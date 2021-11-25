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Воробьев: все детские дома закрылись в Московской области

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 12:05
Общество
Воробьев: все детские дома закрылись в Московской области
inforeactor.ru  /  Артеменкова Александра

Москва, 25 ноября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о закрытии всех детских домов в регионе в 2021 году.

Закрытию учреждений поспособствовала поддержка, которую стали оказывать опекунам и усыновителям в Подмосковье. В регионе также поддерживают каждую приемную семью. Средний размер выплат составляет 50 тыс. рублей в месяц.

Семьи и дети в России будут получать поддержку от государства на всем этапе взросления ребенка, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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