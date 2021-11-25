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Лукашенко узнал о планах оппозиции дестабилизировать обстановку в Белоруссии

Политика
Лукашенко узнал о планах оппозиции дестабилизировать обстановку в Белоруссии
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 25 ноября. Белорусская оппозиция, находящаяся за пределами страны, готовит план по дестабилизации обстановки в республике. Об этом сказал глава государства Александр Лукашенко.

По его словам, власти Белоруссии о них знают. План скоро будет обнародован.

«Я направил его в администрацию президента, чтобы он был там проработан и распространен, чтобы вы все видели, чего они хотят. Ну это посмешище полное. Это план беглых для того, чтобы получить финансирование. Иначе не скажешь», — сказал Лукашенко.

Президент искренне удивился, что Запад может дать оппозиционерам деньги на реализацию плана. Он констатировал, что история их ничему не учит.

Лукашенко ранее заявил, что в Европе не осталось сильных лидеров. Он выделил только исполняющую обязанности канцлера Германии Ангелу Меркель.

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оппозиция белоруссия лукашенко
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