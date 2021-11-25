Эфир: Названы сроки обострения конфликта на Украине — зачем мировые СМИ нагнетают истерию

Санкт-Петербург, 25 ноября. Медиагруппа «Патриот» проводит брифинг, посвященный непростой военно-политической обстановке в мире и возросшей активности НАТО у российских границ. В ходе обсуждения военные аналитики отвечают на вопросы журналистов касательно дальнейшего развития событий.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства заявил, что растущая активность Североатлантического альянса у российских границ вынуждает Москву продолжать развитие вооруженных сил. Стоит отметить, что до этого госсекретарь США Энтони Блинкен не раз выражал озабоченность в связи с якобы «усилением военного присутствия ВС РФ на границе с Украиной», одновременно с этим проводя учения с силами НАТО в Черном море.

Помимо совместных маневров, которые российский лидер Владимир Путин уже назвал провокационными, западные страны продолжают «накачивать» Киев вооружением, обучать бойцов ВСУ современным методам ведения войны и подумывать над размещением своих военных баз на украинской территории.

Высока ли вероятность того, что Альянс снова совершит провокацию с целью добиться прямого военного конфликта с Москвой? Спровоцирует ли кризис на Украине эскалацию гражданской войны, и куда разрушенная экономика страны вынудит мигрировать население? В чьих интересах мировые СМИ нагнетают истерию, называя конкретные сроки обострения конфликта на Украине и возможен ли мирный сценарий урегулирования ситуации?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответят:

- Кирилл Владимирович Молчанов, украинский политолог, заместитель директора Украинского института политики;

- Олег Борисович Неменский, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ);

- Вячеслав Николаевич Ковтун, украинский политолог, директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт» в Киеве.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

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