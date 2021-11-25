Киев, 25 ноября. На Украине планировали вернуть Донбасс по так называемому «хорватскому сценарию». То есть задействовать дипломатические средства и политическое давление, но при этом не предоставляя жителям Донбасса никаких реальных прав, а только принуждая их к принятию того образа жизни, который был навязан стране «Евромайданом».

По сути, Киеву нечем привлечь жителей Донбасса и уж тем более Крыма. Население юго-востока не желает «становиться украинцами». Несмотря на то, что из республик люди ездят на Украину за пенсиями и иногда на заработки, никто не поддерживает украинскую власть. У киевских правителей тоже нет внятного ответа на вопрос: «что делать с Донбассом?». Они всегда отвечают дежурными фразами типа «добиваться мира, международного наблюдения» и т.п.

Народный депутат Украины Анна Скороход в эфире телеканала «НАШ» заявила, что «хорватского сценария» не будет. Территории никто не вернет Украине. Она напомнила, что подавляющее большинство жителей Донбасса получило российские паспорта.

«И давайте не забывать, что пять миллионов граждан Украины выехали из нашей страны и получили или паспорта Европы, или вид на жительство в Европе. Мы здесь своих не можем удержать, а говорим, что мы хотим вернуть Донбасс и Крым», — заявила депутат.

По мнению Скороход, если бы у украинские политики стремились вернуть утраченные территории, они бы навели порядок внутри страны, а не продолжали бы ее грабить. Могли бы зарабатывать на воде так, как Россия зарабатывает на газе.

Музей "Воинской Доблести Донбасса" /

«Но мозгов хватает только говорить о той дипломатии, о которой мы говорим», — заключила Скороход.

У украинских властей отсутствует четкий план действий по возвращению Донбасса. А пока на Украине его разрабатывают, юго-восток прекращает быть «серой зоной» и становится экономически самостоятельными республиками, которые вытянут регион из разрухи.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что Донбасс ни в какой форме не вернется в состав Украины, он будет интегрирован в Россию.