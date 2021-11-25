Марокко и Израиль подписали историческое соглашение в сфере безопасности

Рабат, 25 ноября. Марокко и Израиль заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое источники в СМИ называют беспрецедентным.

Это произошло во время первого в истории визита министра обороны Израиля Бени Ганца в африканское королевство, проходящего на фоне напряженных отношений между Рабатом и его восточным соседом Алжиром. В столице чиновник провел встречу со своим марокканским коллегой Абдельлатифом Лудийи.

Согласно информации источников, подписанное обоими чиновниками соглашение предусматривает сотрудничество «во всех его формах» перед лицом «угроз и вызовов, наблюдающихся в регионе». Оно позволит Рабату легко приобретать высокотехнологичное израильское оборудование для обеспечения безопасности. Кроме того, в договоре прописаны совместные программы в сфере планирования операций и проведения исследований и разработок.

Марокко и Израиль официально нормализовали отношения всего год назад. При подписании соответствующего соглашения в качестве посредника и заинтересованной стороны выступили Соединенные Штаты Америки, которые взамен признали суверенитет Рабата над спорной территорией Западной Сахары.

По словам Бени Ганца, сегодняшнее событие является очень важным шагом, позволяющим двум государствам обмениваться мнениями, запускать совместные проекты и стимулировать израильский экспорт в Марокко. По прибытии в столицу Королевства делегация из Тель-Авива первым делом направилась к могиле Мухаммада V, чтобы отдать дань уважения деду нынешнего монарха Мухаммада VI и его отцу Хасану II.

«Мы просим их благословения и с нетерпением ждем совместного будущего, углубления связей между нашими народами и объединения наций, чтобы наметить общее видение мира», — написал израильский министр в золотой тетради, расположенной в монаршем склепе.

Накануне вечером перед вылетом из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве Ганц заявил представителям СМИ о важной поездке в Рабат, которая носит исторический характер и является первым официальным визитом министра обороны Израиля в североафриканскую страну. Ожидается, что во время своего пребывания в Королевстве чиновник также проведет переговоры с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой.

Ранее Абдельлатиф Лудийи сообщал о предстоящем визите делегации из ближневосточного государства. По его словам, стороны намерены подписать ряд соглашений и меморандум о взаимопонимании в военной сфере.