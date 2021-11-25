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Таможня России инициировала запрет импорта растительного аналога мяса Beyond Meat

Экономика
Таможня России инициировала запрет импорта растительного аналога мяса Beyond Meat
sztu.customs.gov.ru

Москва, 25 ноября. Дистрибьютор растительного аналога мяса Beyond Meat — компания Alianta Group — приостановила поставки в Россию своей продукции. По мнению таможни, она включена в список запрещенных к ввозу товаров, сообщает «Коммерсантъ».

Данные о том, что продукции Beyond Meat сейчас нет в наличии в магазинах, подтвердили в «Азбуке вкуса». Представители холдинга «Росинтер», который управляет TGI Fridays, «IL Патио» и другими ресторанами, рассказали, что поставщик заявил о подпадании Beyond Meat под продуктовое эмбарго.

Однако директор по развитию Alianta Group Александр Буйневич объяснил, что перебои с поставками произошли из-за отсутствия контейнеров для доставки замороженного мяса из США. Кроме того, компания вела судебное разбирательство с Московской областной таможней по поводу классификации товара.

Минсельхоз ранее предложил ряд мер по стабилизации стоимости натурального мяса на внутреннем рынке. Ведомство выступило с инициативой, которая заключается в обнулении импортных пошлин на замороженную говядину и свинину.

Тем временем крупные сетевые рестораны предупредили о повышение цен на 3–15 % в следующем году. Такая необходимость диктуется инфляцией, подорожанием продуктов и увеличение себестоимости блюд, пишет «ФедералПресс».

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