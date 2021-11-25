Таможня России инициировала запрет импорта растительного аналога мяса Beyond Meat

Москва, 25 ноября. Дистрибьютор растительного аналога мяса Beyond Meat — компания Alianta Group — приостановила поставки в Россию своей продукции. По мнению таможни, она включена в список запрещенных к ввозу товаров, сообщает «Коммерсантъ».

Данные о том, что продукции Beyond Meat сейчас нет в наличии в магазинах, подтвердили в «Азбуке вкуса». Представители холдинга «Росинтер», который управляет TGI Fridays, «IL Патио» и другими ресторанами, рассказали, что поставщик заявил о подпадании Beyond Meat под продуктовое эмбарго.

Однако директор по развитию Alianta Group Александр Буйневич объяснил, что перебои с поставками произошли из-за отсутствия контейнеров для доставки замороженного мяса из США. Кроме того, компания вела судебное разбирательство с Московской областной таможней по поводу классификации товара.

Минсельхоз ранее предложил ряд мер по стабилизации стоимости натурального мяса на внутреннем рынке. Ведомство выступило с инициативой, которая заключается в обнулении импортных пошлин на замороженную говядину и свинину.

Тем временем крупные сетевые рестораны предупредили о повышение цен на 3–15 % в следующем году. Такая необходимость диктуется инфляцией, подорожанием продуктов и увеличение себестоимости блюд, пишет «ФедералПресс».