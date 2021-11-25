ВМС США направили ракетный эсминец Arleigh Burke в Черное море для учений с НАТО

Вашингтон, 25 ноября. Американский ракетный эсминец Arleigh Burke направился в Черное море, где будет задействован в учениях с партнерами по НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

В ведомстве отметили, что в данный момент эсминец осуществляет переход в Черное море. В ближайшее время он присоединится к кораблям стран НАТО для проведения совместных операций.

«Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Черноморском регионе сохраняется напряженная обстановка. Недавно в Черном море прошли учения Североатлантического альянса. В Москве неоднократно заявляли, что ВС РФ контролируют ситуацию в регионе. При этом президент России Владимир Путин назвал происходящее попыткой военного освоения Украины.