Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 12:51
12:51
Армия
Рособоронэкспорт начнет поставки ударных БПЛА и дронов-камикадзе зарубежным заказчикам
12:50
Шоу-бизнес
Бородина посмеялась над бывшим мужем и его новой возлюбленной
12:49
Происшествия
Александр Калашников снят с должности главы ФСИН по указу президента
12:49
Общество
Бизнесмен Пригожин сравнил Любовь Соболь с нашкодившим котом
12:48
Весь мир
Племена Ливии раскритиковали недопуск Сейфа аль-Ислама Каддафи до участия в выборах
12:48
Происшествия
Движение на красной ветке петербургского метро приостановили из-за человека на путях
12:46
Экономика
РЭО выкупит первые в России «зеленые» облигации для инвестиций в переработку пластика
12:46
Происшествия
Владимирский суд отказался удовлетворить жалобу Навального по иску к ИК-3
12:44
Шоу-бизнес
Бритни Спирс анонсировала выход собственного фильма снимком украинского кота Степана
12:43
Наука
Ученые из университета Пенсильвании создали защищающую от COVID-19 жевательную резинку
Все новости

Компания Disney потратит более 30 млрд долларов на производство контента в 2022 году

Общество
Компания Disney потратит более 30 млрд долларов на производство контента в 2022 году
Prt Scr youtube.com  /  Disney UK

Лос-Анджелес, 25 ноября. Крупнейшая американская компания в сфере развлечений Disney планирует увеличить бюджет на создание контента в следующем году, что подтверждает отчет, переданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Disney увеличила расходы до 33 млрд долларов, что на 8 млрд долларов больше по сравнению с 2021 годом, пишет издание THR. Рост затрат обусловлен желанием компании расширить присутствие в сфере стриминговых сервисов. Речь идет о площадках Disney+, Hulu и ESPN+.

В следующем году Disney может выпустить порядка 50 проектов для кинотеатров и онлайн-площадок. Компания производит контент для многих студий, среди них Walt Disney Pictures, Twentieth Century, Marvel, Lucasfilm, Pixar и Searchlight Pictures.

Ранее сообщалось, что американская актриса Гленн Кроуз («Анестезия», «Кто наш папа, чувак?», «Стражи Галактики») получила работу в новом проекте Disney. Это недавно анонсированный аттракцион «Стражи Галактики: космическая перемотка», который появится в парке «Уолта Диснея».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Компания Disney потратит более 30 млрд долларов на производство контента в 2022 году
бюджет фильм disney
Комментировать