Компания Disney потратит более 30 млрд долларов на производство контента в 2022 году

Лос-Анджелес, 25 ноября. Крупнейшая американская компания в сфере развлечений Disney планирует увеличить бюджет на создание контента в следующем году, что подтверждает отчет, переданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Disney увеличила расходы до 33 млрд долларов, что на 8 млрд долларов больше по сравнению с 2021 годом, пишет издание THR. Рост затрат обусловлен желанием компании расширить присутствие в сфере стриминговых сервисов. Речь идет о площадках Disney+, Hulu и ESPN+.

В следующем году Disney может выпустить порядка 50 проектов для кинотеатров и онлайн-площадок. Компания производит контент для многих студий, среди них Walt Disney Pictures, Twentieth Century, Marvel, Lucasfilm, Pixar и Searchlight Pictures.

Ранее сообщалось, что американская актриса Гленн Кроуз («Анестезия», «Кто наш папа, чувак?», «Стражи Галактики») получила работу в новом проекте Disney. Это недавно анонсированный аттракцион «Стражи Галактики: космическая перемотка», который появится в парке «Уолта Диснея».