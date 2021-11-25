Лера Кудрявцева считает, что ее невестка гиперопекает своего сына

Москва, 25 ноября. Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала об отношениях со своей невесткой Анастасией. Звезда экрана считает себя лучшей свекровью, а жену сына — прекрасной матерью, несмотря на гиперопеку над ребенком.

Знаменитость стала бабушкой в 2018 году, когда у ее сына и его жены родился мальчик, которого назвали Лев. Кудрявцева очень довольна тем, как ее невестка справляется с материнскими обязанностями, пишет Wday.ru.

«Моя невестка Настя — прекрасная мама. Конечно, она гиперопекает, трясется над моим внуком Левушкой, но мне это очень нравится», — поделилась телеведущая.

По мнению звезды экрана, она точно не та свекровь, которую ненавидят. Знаменитость считает, что жена сына тоже ее любит. Как пояснила Кудрявцева, она лучшая свекровь, потому что со всеми находит общий язык и всем помогает. Кроме того, ведущая стремится, чтобы ее сыну было хорошо.

Что касается детей, то звезда прекрасно понимает невестку, поскольку у нее растет дочь Мария, которая является ровесницей внука знаменитости. По словам телеведущей, в ней произошли перемены, благодаря которым она стала больше присматриваться к детям и лучше их понимать.

«Я ненормальная мама в том плане, что Маша сейчас — мое все», — цитирует Кудрявцеву kp.ru.

Ранее телеведущая рассказала, какие необычные предпочтения появлялись у нее во время беременности. Например, ей нравилось нюхать рельсы в метро.