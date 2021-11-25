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Манукян отчитал коммунальщиков Петербурга: «Снег в городе — каждый раз как мини-апокалипсис»

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 12:33
Общество
Манукян отчитал коммунальщиков Петербурга: «Снег в городе — каждый раз как мини-апокалипсис»
Федеральное агентство новостей  / 

Каждый раз снег в Санкт-Петербурге — это какое-то непредсказуемое стихийное бедствие. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил блогер и журналист Вадим Манукян.

Город на Неве оказался во власти циклона, который второй день подряд накрывает его снегом. Вот только Северная столица оказалась к нему совсем не готова.

24 и 25 ноября на дорогах Петербурга сложилась практически критическая обстановка: пробки парализовали город, гололедица вызвала большое количество аварий. Утро четверга, как и накануне, началось с неочищенных дорог, заснеженных скользких тротуаров и транспортного коллапса.

Блогер и журналист Вадим Манукян искренне не понимает, почему коммунальщики не справляются с осадками и, казалось бы, небольшое количество снега вызывает в городе мини-апокалипсис. Он считает, что город должен быть готов к снегу уже в ноябре, а жители Петербурга не должны из раза в раз испытывать неудобства из-за недоработок коммунальных служб.

«У меня иногда складывается впечатление по действиям коммунальщиков, что зима — это какое-то непредсказуемое стихийное бедствие, к которому они обычно оказываются не готовы. А почему они не готовы к зиме? Ну ладно бы каждый день выпадала месячная норма осадков или если бы снег выпал летом. Это еще можно было бы понять. Но вот так — немного припорошил и сразу проблема? Коммунальные службы в ноябре должны быть всегда во всеоружии. И горожане не должны испытывать дискомфорта на эту тему», — пояснил он.

Манукян отчитал коммунальщиков Петербурга: «Снег в городе – каждый раз как мини-апокалипсис»
Федеральное агентство новостей /

Ранее многие эксперты в интервью ФАН высказались, что коммунальщики Санкт-Петербурга ждут, пока снег растает сам. Они отмечают, что по пути на работу не встретили ни одной машины коммунальных служб, так как город просто экономит на бензине.

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Все новости / Общество / Манукян отчитал коммунальщиков Петербурга: «Снег в городе — каждый раз как мини-апокалипсис»
петербург санкт-петербург снег коммунальные службы гололед
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