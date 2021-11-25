Украинский журналист Гордон внезапно обрушился с критикой на Зеленского

Киев, 25 ноября. Украинский журналист Дмитрий Гордон выступил с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения.

В эфире телеканала «Украина 24» Гордон обратил внимание, что за время правления Зеленского не произошло ни одной реформы. Кроме этого журналиста возмутило, что в администрации президента работают люди с недостаточной квалификацией. Гордон намекнул, что Зеленский окружил себя ворами и коррупционерами, которые не умеют управлять страной. По его словам, они не способны дать дельные советы, поэтому находясь рядом с ними, каждый сам того не осознавая, начнет деградировать.

«Ну как так? Почему опять полно идиотов рядом с ним? Он что, не видит? Я раньше думал: «Может, они как-то его окрутили? Может, они его обвертели?» Я сейчас уже себя ругаю: «Ты что, дурной? Посмотри: это, значит, он», — завил Гордон.

Журналист назвал главу офиса президента Андрея Ермака умным и самодостаточным — серым кардиналом украинского политического истеблишмента. Именно он, по словам Гордона, взял в свои мужественные руки бразды правления страной. В то время как Зеленский продолжает «деградировать» в окружении своей не очень умной администрации.

Global Look Press / Sergey Starostenko / XinHua / Volodymyr Tarasovukrinform / Keystone Press Agency

Удивительно, буквально месяц назад Гордон в прямом эфире восхищался людьми из президентского офиса. Он называл их предприимчивыми и энергичными гениями. В адрес Зеленского журналист пел воодушевленные дифирамбы, твердил о его большом сердце и светлом уме, широких перспективах и поддержке населением.

«Шаги Зеленского поддерживаются обществом. После двух лет тяжелого труда он остался человеком. И за это его любит народ», — говорил Гордон.

Что же произошло? Почему журналист так спешно «переобулся»? Недавно он рьяно агитировал за Зеленского, а сейчас публично заявляет о его несоответствии. Возможно, ветер из-за океана подул не в сторону украинского президента.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко объяснил, почему глава офиса президента Андрей Ермак не сможет сменить Владимира Зеленского.