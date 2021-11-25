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Читатели Der Spiegel: McDonalds' и Facebook заплатят за санкции США против «СП-2»

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 11:45
Политика
Читатели Der Spiegel: McDonalds' и Facebook заплатят за санкции США против «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 25 ноября. Выступление немецкой партии «Зеленые» против возможных санкций США в отношении «Северного потока — 2» воодушевило простых немцев. Читатели издания Der Spiegel предложили пойти дальше и назвали шесть смертельных ударов, которые навсегда отвадят Вашингтон от вмешательства в дела Берлина.

Бурная дискуссия развернулась под заявлением члена «Зеленых» Омида Нурипура. Нурипур осудил предлагаемые санкции в отношении газопровода, заметив, что даже партия Анналены Бербок не позволяла себе столь беспардонного вмешательства в чужие дела.

По мнению читателей, партия Анналены Бербок после попадания в кабмин ФРГ «повзрослела» и начала отличать популизм от реальной политики. Постепенно даже к самым радикальным из «зеленых» придет осознание, что без традиционных источников энергии и российского газа на данном этапе технологического развития обойтись невозможно.

«Как бы ни относиться к России, но это важный политический сигнал», — указал marchesa.

«Вот и "Зеленым" пришлось немного заняться реальной политикой», — добавил MrSpock.

«И "Зеленые" должны будут признать, что никакие солнечные генераторы не смогут зимой обеспечить электроэнергией такую индустриальную нацию, как Германия», — согласился PrinzFarouk.

Читатели Der Spiegel: McDonalds' и Facebook заплатят за санкции США против «СП-2»
Федеральное агентство новостей /

Читатели Der Spiegel не просто одобрили высказывание Нурипура, но и призвали пойти дальше — преподать США горький урок за вмешательство в чужие дела и обложить санкциями те компании, которые «представляют угрозу» нацбезопасности России и ФРГ. Если нанести такой сокрушительный удар по честолюбию, престижу и кошельку Вашингтона, Белый дом отстанет от Германии и России навсегда, уверены простые немцы.

«В ответ нам нужно бойкотировать некоторые американские фирмы. Фирмы, которые уже давно несут нам зло, вредят обществу и травят здоровье людей: McDonalds', Burger King, Kentucky Fried Chicken. То же самое относится к социальным сетям, сеющим ненависть: Facebook, Instagram, Twitter и прочим. Уничтожайте то, что уничтожает вас!» — указал Martin003.

«США беззастенчиво преследуют в Европе исключительно свои собственные интересы. Но к нашим интересам это отношения не имеет. Поэтому: открывайте кран!» — поставил точку в споре Betanaus.

Вскоре после заявления Нурипура было опубликовано коалиционное соглашение правительства Германии. В нем представители партий, формирующих кабмин, выступили за конструктивный и всеобъемлющий диалог с Россией.

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