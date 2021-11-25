Росстат: индекс потребительских цен в России вырос за неделю на 0,2%

Москва, 25 ноября. Росстат зафиксировал рост инфляции в стране: в период с 16 по 22 ноября показатель увеличился на 0,2%. В годовом выражении цена на потребительские товары повысилась на 7,02%, пишет агентство «Прайм».

Неделей ранее инфляция ускорилась на 0,18%, а до этого — на 0,09%.

«За период с 16 по 22 ноября 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,20%, с начала ноября — 100,50%, с начала года – 107,02% (справочно: ноябрь 2020 года – 100,71%, с начала года – 104,05%)», — указано в сообщении.

Рост цен наблюдается по нескольким категориям продовольственных и непродовольственных товаров и медикаментов. При этом по отдельным видам продукции фиксировалось снижение стоимости. Рост стоимости бензина составил 0,2%, дизтоплива — 1,1%.

Чтобы поддержать население на фоне высоких темпов инфляции, Госдума увеличила уровень минимального размера оплаты труда. Начиная с 1 января будущего года показатель достигнет 13 890 рублей в месяц.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что люди должны приобрести продолжительный опыт жизни при низких темпах роста цен. Регулятор не может согласиться с тем, чтобы допустить инфляцию, удерживая ключевую ставку низкой, цитирует ее телеканал «Санкт-Петербург».