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Баранец предупредил о возможных провокациях НАТО на границе с Белоруссией

Армия
Баранец предупредил о возможных провокациях НАТО на границе с Белоруссией
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Москва, 25 ноября. Страны Североатлантического альянса изучают оборонительный потенциал Белоруссии, ввиду чего активизировали свои действия на границе союзника России, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Руководство Генштаба ВС Белоруссии сообщило о наличии 14 лагерей с военнослужащими и боевой техникой НАТО вблизи своих границ, напомнил Виктор Баранец в интервью изданию Sputnik. Это свидетельствует о разведывательной активности западного блока, который прощупывает боеспособность не только белорусской, но и российской армии, отметил военный обозреватель «КП».

«В этих группировках (сил НАТО. — Прим. ред.) происходит определенное шевеление явно тактического толка. Эти военнослужащие осваивают местность, изучают карту Белоруссии по ту сторону границы, системы обороны белорусской армии, систему радиопереговоров», — предупредил Баранец.

По его словам, НАТО не отважится на «мелкий» военный конфликт с Белоруссией, но может пойти на осуществление различных провокаций. Главной целью нынешних действий Альянса на белорусской границе является подготовка к «игре по-крупному» против Союзного государства России и Белоруссии, резюмировал военный обозреватель «Комсомольской правды».

Ранее Баранец объяснил, почему успешное испытание российского противоспутникового оружия вызвало панику в Пентагоне. Об отказе польского военного ведомства от переговоров с минобороны Белоруссии на тему пограничного миграционного кризиса информировал «Царьград».

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