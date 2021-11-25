Баранец предупредил о возможных провокациях НАТО на границе с Белоруссией

Москва, 25 ноября. Страны Североатлантического альянса изучают оборонительный потенциал Белоруссии, ввиду чего активизировали свои действия на границе союзника России, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Руководство Генштаба ВС Белоруссии сообщило о наличии 14 лагерей с военнослужащими и боевой техникой НАТО вблизи своих границ, напомнил Виктор Баранец в интервью изданию Sputnik. Это свидетельствует о разведывательной активности западного блока, который прощупывает боеспособность не только белорусской, но и российской армии, отметил военный обозреватель «КП».

«В этих группировках (сил НАТО. — Прим. ред.) происходит определенное шевеление явно тактического толка. Эти военнослужащие осваивают местность, изучают карту Белоруссии по ту сторону границы, системы обороны белорусской армии, систему радиопереговоров», — предупредил Баранец.

По его словам, НАТО не отважится на «мелкий» военный конфликт с Белоруссией, но может пойти на осуществление различных провокаций. Главной целью нынешних действий Альянса на белорусской границе является подготовка к «игре по-крупному» против Союзного государства России и Белоруссии, резюмировал военный обозреватель «Комсомольской правды».

Ранее Баранец объяснил, почему успешное испытание российского противоспутникового оружия вызвало панику в Пентагоне. Об отказе польского военного ведомства от переговоров с минобороны Белоруссии на тему пограничного миграционного кризиса информировал «Царьград».