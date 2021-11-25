Стюардесса под ником Justilou1 назвала самых раздражающих пассажиров

Лондон, 25 ноября. Британская стюардесса рассказала изданию The Sun о том, что ее сильнее всего раздражало на работе.

За ее длительную карьеру произошло много неприятных и шокирующих случаев. Стюардесса решила вспомнить то, что задело ее сильнее всего. Например, девушка под ником Justilou1 поведала историю, как делала больному искусственное дыхание, в то время как другой пассажир постоянно просил ее принести кофе.

Еще одним травмирующим сценарием стали постоянные попытки некоторых пассажиров получить компенсацию за якобы нанесенный им вред. При этом клиенты авиакомпании не останавливались ни перед чем, идя на любой подлог и мошенничество. В частности, одна женщина облила своего собственного ребенка кипятком, рассчитывая на получение денежной компенсации. К счастью, другие пассажиры стали свидетелями происшествия, и обман не удался.

Стюардессы часто рассказывают о том, что больше всего их раздражает в работе. К примеру, недавно стюардессы пожаловались изданию BuzzFeed на самых неприятных пассажиров.