Новое правительство Германии сохранит в стране ядерное оружие

В Брюсселе с одобрением восприняли заявление нового кабинета правительства Германии о сохранении приверженности ядерному сдерживанию НАТО, что является одним из важнейших факторов в области обороны и внешней политики Берлина. Если ранее различные общественные объединения и политические партии активно обсуждали, нужно ли Германии участие в «ядерном проекте» НАТО, то теперь все встало на свои места — кабинет министров дал однозначный и ясный ответ.

Это красноречиво характеризует направление, в котором будет двигаться новый состав правительства, возглавляемый социал-демократом Олафом Шольцем, ранее занимавшим пост министра финансов.

Global Look Press / Andreas Gora/Keystone Press Agency

В Евросоюзе и Североатлантическом альянсе получили доказательство — Германия осталась в орбите американо-европейского, как пишут западные издания, «системного противостояния с авторитарными государствами», сохранив ключевые принципы внешнеполитической деятельности.

Понятно, что речь идет о противостоянии России, Китаю и ряду других стран, не считающих для себя возможным прогибаться под насаждаемые Западом «демократические ценности».

Комментируя заявление кабинета, старший аналитик Немецкого совета по международным отношениям Кристиан Меллинг отметил, что «хорошая новость заключается в том, что мы, по крайней мере, придерживаемся выбранного курса».

А ведь ранее вопрос стоял очень остро. Немецкие политические и общественные деятели все чаще стали вслух задавать вопрос, а нужно ли Германии американское ядерное оружие, которое размещено на авиабазе Бюхель (по последним оценкам — порядка двадцати авиабомб B-61) и по планам боевого применения может быть передано в 33-ю тактическую эскадру люфтваффе для использования по прямому предназначению.

Global Look Press / Nicolas Armer/dpa

Было время, когда партия зеленых и социал-демократы занимали исключительно антиядерную позицию и союзники по НАТО вполне обоснованно опасались, что с приходом нового правительства Берлин изменит свое отношение к ядерному сдерживанию.

Также Меллинг пояснил, что германские власти ставят перед собой целью вхождение в группу наблюдателей Договора о запрещении ядерного оружия. Как это будет уживаться с предоставлением пилотам люфтваффе Германии (безъядерной страны) такого вооружения из арсенала ВВС США, аналитик не разъяснил.

Известно, что Берлин имеет перед НАТО некие обязательства по совместному использованию ядерного оружия, которые не могут быть отвергнуты, пока Германия является членом Североатлантического альянса. А выйти из него немцы пока не планируют.

Получается следующая ситуация. С одной стороны, согласно принятым международным обязательствам, в мире существует несколько государств, владеющих ядерным оружием и средствами его доставки. В НАТО таких страны три: США, Британия и Франция. Однако, есть нюанс: США официально хранят свои авиационные ядерные бомбы B-61 на базах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции, а также есть информация о базе в Румынии, но официального подтверждения пока нигде опубликовано не было.

Кроме того, согласно планам боевого применения, пилоты военно-воздушных сил Германии, Италии, Бельгии и Нидерландов прошли обучение и получили допуск на применение ядерных бомб. В рамках НАТО Вашингтон постоянно проводит учения по ведению войны с использованием такого оружия, в которых обязательно отрабатывается сценарий бомбардировок массо-габаритными макетами с реальной отработкой всех процедур обслуживания, выдачи-получения, подвески вооружения на самолеты-носители и собственно нанесения удара.

Такой подход фактически аннулирует усилия международного сообщества по ограничению распространения ядерного оружия. Причем рушит эту систему страна, обладающая самыми мощными вооруженными силами в мире, чисто технически способная обойтись и без таких «ядерных союзников», но тем не менее делающая все возможное, чтобы вовлечь партнеров по НАТО.

Россия неоднократно высказывалась по поводу складывающейся ситуации, но получала неизменный ответ, что ядерный арсенал, хранящийся в Европе, «не направлен против третьих стран».

wikipedia.org / Master Sgt. Kevin J. Gruenwald, U.S. Air Force / Общественное достояние

Тут, кстати, следует сравнить реакцию НАТО на информацию о размещении российского ядерного оружия в Крыму, что вызвало возмущение в Брюсселе — при том, что РФ, если и хранит там часть вооружения, то точно делает это на своей территории и не передает ядерные заряды союзникам.

В завершении следует отметить еще один момент. Вне зависимости от того, потребуется ли в реальности ядерное оружие Германии или нет, в рамках обязательств по совместному использованию ядерного оружия в НАТО, люфтваффе в ближайшее время должны обеспечить замену парка своих носителей ЯО истребителей-бомбардировщиков Tornado на новый истребитель-бомбардировщик F-35C, прошедший сертификацию для использования ядерных авиабомб B-61 «двенадцатой модификации».

Вероятнее всего, Штаты найдут причины, по которым сертификация Tornado для использования бомб B-61-12 окажется невозможной, и тогда новому кабинету министров Германии придется тратить немалые бюджетные средства на приобретение у США «сертифицированных» F-35C. Как говорится: ничего личного, только бизнес.