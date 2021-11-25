Зампостпреда России при ООН заявил о необходимости проведения инклюзивных выборов в Ливии

Нью-Йорк, 25 ноября. Успех политического процесса в Ливии возможен только при обеспечении его инклюзивности, заявил в среду первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности.

Дипломат отметил, что на текущем этапе главной задачей является организация президентских и парламентских выборов, назначенных на 24 декабря. Он добавил, что парламент североафриканской страны принял законодательную базу, необходимую для проведения всеобщего голосования.

«Среди кандидатов, заявивших о своих намерениях баллотироваться на пост президента, есть кандидаты от всех политических сил и регионов, включая представителей бывших властей. Полагаем, что подобный сценарий заслуживает нашей общей поддержки и повышает шансы на успешную организацию предстоящего волеизъявления. Убеждены, что успех политического процесса может быть обеспечен только в том случае, если он будет действительно инклюзивным», — подтвердил Полянский.

#Полянский: В целом оцениваем обстановку в #Ливии как стабильную. Главной задачей на текущем этапе политического процесса является организация президентских и парламентских выборов. Палата депутатов страны приняла соответствующие законы. https://t.co/cNeFTDwFHX pic.twitter.com/G91JwrhIEd — Russian Mission UN (@RussiaUN) November 24, 2021

По его словам, участие в плебисците представителей всех сторон внутри государства поспособствует общенациональному примирению. При этом дипломат предостерег от переноса плебисцита, это может привести к эскалации.

«До сих пор раздаются голоса, в том числе в самой Ливии, в пользу переноса электорального процесса. Считаем, что такое развитие событий крайне нежелательно и может грозить серьезными последствиями для сохранения хрупкого мира и углублением внутреннего раскола в этой стране», — заявил зампостпреда.

Высшая избирательная комиссия Ливии накануне вечером обнародовала итоговый список кандидатов на президентских выборах. Регистрация завершилась 22 ноября. Заявления подали 98 граждан, однако к плебисциту допущено только 73 кандидата.

Журналист-международник Аббас Джума раскритиковал опубликованный избиркомом документ, в котором не значится Сейф аль-Ислам Каддафи. Включение в предвыборную гонку действующего премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы, по его словам, является нарушением законодательства.