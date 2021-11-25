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В Кирове на балконе дома нашли завернутое в ковер тело задушенной девушки

Происшествия
В Кирове на балконе дома нашли завернутое в ковер тело задушенной девушки
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Киров, 25 ноября. Сотрудники СК возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Кирова. Ранее судимый мужчина обвиняется в убийстве 19-летней приятельницы.

По мнению правоохранителей, преступление произошло в конце сентября. Фигурант и потерпевшая коротали время за распитием спиртного. Во время посиделок между ними разгорелась ссора.

Злоумышленник задушил приятельницу, завернул труп в пакеты и ковер и отнес в кладовку. В дальнейшем он вытащил «упакованное» тело на общий балкон, где оно недавно было найдено.

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убийство девушка ковер
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