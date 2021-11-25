Ученые и часть экипажа арестованного в Дании «Академика Иоффе» вернулись в Россию

Судно с учеными отправилось в Бразилию для проведения научных исследований. Экспедиция должна была продлиться 60 дней, однако треть этого срока корабль простоял в порту Дании.

В порту Скагене «Академика Иоффе» ждали сотрудники местных правоохранительных органов. Они высадились на борт российского корабля под предлогом проверки документов. Экипаж не нарушал никаких законов или правил, поэтому задержка обещала быть короткой.

«Мы поначалу думали, что это ненадолго. Ну, за что нас задерживать? Мы никакой вины за собой не ощущаем и не видим никакой вины», — рассказал капитан судна «Академик Иоффе» Андрей Зыбин.

Судну пришлось простоять на рейде несколько дней, прежде чем капитана вызвали на берег для разбирательств. Андрей вспоминает, что до этого была полная тишина: портовые власти никак не комментировали ни причину задержания, ни сроки простоя. Для российских ученых каждый день был на вес золота. Они готовились к бразильским исследованиям несколько лет, но из-за срыва экспедиции все усилия оказались напрасными. Хотя капитан Зыбин не теряет надежды.

«Экспедиция не прекращена, она прервана. Есть приказ директора института о прерывании экспедиции. Не об окончании, не о завершении, а о прерывании», — подчеркнул капитан.

Позже выяснилось, что причиной разбирательств стали незавершенные финансовые споры между владельцами судна и датскими компаниями. Начальник отряда в экспедиции Олег Левченко рассказал, что поначалу даже не смог поверить, что что-то пошло не так.

«Когда мне сказали, что мы арестованы, я подумал, что это шутка. Потом мне показали на телефоне этот момент. Засняли ребята, как подошли к судну, приехали представители прокуратуры, изъяли какие-то документы», — признался он.

Через три недели мытарств 23 ученых и 11 членов экипажа были пересажены на борт корабля «Академик Николай Страхов» и отправлены обратно в Россию. На борту «Академика Иоффе» все еще остаются 27 граждан нашей страны. Как долго продлится разбирательство — пока не известно.