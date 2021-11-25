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Неприличный анекдот Норкина довел зрителей «Места встречи» до слез

Общество
Неприличный анекдот Норкина довел зрителей «Места встречи» до слез
youtube.com  /  Prt Scr / НТВ

Москва, 25 ноября. Ведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин удивил зрителей похабным анекдотом про совет из женского журнала. Он рассказал, с чем можно перепутать электрошокер.

Норкин завершил очередной выпуск программы неприличной шуткой, которая довела присутствующих в студии гостей и экспертов до слез. Телеведущий высмеял глянцевые журналы за странные советы. Авторы одного из них предостерегли девушек от путаницы, связанной со сходствами электрошокера и вибратора.

«Женский журнал, рубрика "Совет дня": "Убедитесь в том, что ваши вибратор и электрошокер разного цвета"», — рассказал шоумен.

Неприличный анекдот Норкина довел зрителей «Места встречи» до слез
Федеральное агентство новостей / Роман Мартынович

Лаконичная шутка вызвала неоднозначную реакцию у зрителей. Некоторые из них от души посмеялись над анекдотом, других же он чуть не заставил сгореть от стыда.

Норкин традиционно рассказывает под конец передачи остроумные шутки, чтобы разрядить обстановку в зале. Недавно он рассмешил публику анекдотом про измену жены с американским полицейским.

По сюжету истории, правоохранитель попросил водителя объяснить, почему тот не остановил машину по его требованию. Неожиданный ответ владельца авто поразил сотрудника полиции. В результате последний пожелал собеседнику хорошего дня и отпустил его.

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норкин анекдот вибратор
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