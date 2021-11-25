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Украина еще больше отстала от России в таблице коэффициентов УЕФА

Спорт
Украина еще больше отстала от России в таблице коэффициентов УЕФА
ТАСС  /  Mike Egerton / PA Wire

Москва, 25 ноября. Россия увеличила отрыв от Украины в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это произошло после победы «Спартака» в матче группового этапа Лиги Европы.

Украина еще больше отстала от России в рейтинге после встречи «Шахтера» и «Интера», которая состоялась в рамках группового этапа Лиги чемпионов 24 ноября. Донецкая команда проиграла миланскому клубу со счетом 0:2.

После победы «Спартака» Россия получила 0,4 балла в рейтинге УЕФА и достигла показателя 32,682 балла по итогам последних пяти сезонов. На счету украинских команд пока 31,4 балла.

Украина и Россия борются за десятое место в таблице коэффициентов УЕФА. На девятой строчке находится Шотландия с результатом 32,7 балла.

Напомним, 24 ноября «Спартак» встретился на домашнем поле с итальянским «Наполи». Красно-белые обыграли соперника со счетом 2:1.

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