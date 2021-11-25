Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 12:50
12:49
Происшествия
Александр Калашников снят с должности главы ФСИН по указу президента
12:49
Общество
Бизнесмен Пригожин сравнил Любовь Соболь с нашкодившим котом
12:48
Весь мир
Племена Ливии раскритиковали недопуск Сейфа аль-Ислама Каддафи до участия в выборах
12:48
Происшествия
Движение на красной ветке петербургского метро приостановили из-за человека на путях
12:46
Экономика
РЭО выкупит первые в России «зеленые» облигации для инвестиций в переработку пластика
12:46
Происшествия
Владимирский суд отказался удовлетворить жалобу Навального по иску к ИК-3
12:44
Шоу-бизнес
Бритни Спирс анонсировала выход собственного фильма снимком украинского кота Степана
12:43
Наука
Ученые из университета Пенсильвании создали защищающую от COVID-19 жевательную резинку
12:40
Общество
Публицист Тулин: СМИ США сообщают, что морскому господству их страны приходит конец
12:40
Весь мир
Глава избиркома Ливии обсудил с послом Великобритании подготовку к выборам
Все новости

Новым главой Интерпола стал генерал Аль Раиси из ОАЭ

Политика
Новым главой Интерпола стал генерал Аль Раиси из ОАЭ
wikipedia.org  /  Ipixelpro/CC BY-SA 4.0

Лион, 25 ноября. Генерал из Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Насер Аль Раиси стал новым президентом Интерпола, сообщили представители организации.

Соответствующая запись была опубликована на странице правоохранителей в Twitter.

«Господин Ахмед Насер Аль Раиси из Объединенных Арабских Эмиратов был избран на пост президента (четырехлетний срок)», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что с 2018 года Интерполом руководит офицер Ким Чжон Ян из Южной Кореи.

Как стало известно ранее, британских чиновников обвинили в лоббировании интересов ОАЭ в Интерполе. Издание Daily Mail заявило о причастности четырех бывших министров королевства к планам по назначению главой Интерпола начальника полиции Объединенных Арабских Эмиратов.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Новым главой Интерпола стал генерал Аль Раиси из ОАЭ
франция оаэ интерпол
Комментировать