Новым главой Интерпола стал генерал Аль Раиси из ОАЭ

Лион, 25 ноября. Генерал из Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Насер Аль Раиси стал новым президентом Интерпола, сообщили представители организации.

Соответствующая запись была опубликована на странице правоохранителей в Twitter.

«Господин Ахмед Насер Аль Раиси из Объединенных Арабских Эмиратов был избран на пост президента (четырехлетний срок)», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что с 2018 года Интерполом руководит офицер Ким Чжон Ян из Южной Кореи.

Как стало известно ранее, британских чиновников обвинили в лоббировании интересов ОАЭ в Интерполе. Издание Daily Mail заявило о причастности четырех бывших министров королевства к планам по назначению главой Интерпола начальника полиции Объединенных Арабских Эмиратов.