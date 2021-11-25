Минэнерго дало прогноз ситуации в нефтяной отрасли России через десять лет

Москва, 25 ноября. Прототип отечественного комплекса для гидроразрыва пласта (ГРП) появится в России в скором будущем. Об этом на конференции «Технологическое развитие нефтегазовой отрасли РФ» рассказал замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Почти вся добываемая нефть в стране через десять, по его словам, лет станет трудноизвлекаемой. Это обстоятельство стало поводом для разработки ГРП.

«На горизонте десяти лет почти 100% добычи будет трудноизвлекаемой, и без ГРП (флота гидроразрыва пласта отечественной разработки. — Прим. ФАН) это сделать невозможно», — цитирует Сорокина агентство «Прайм».

Замглавы Минэнерго отметил, что первые образцы будут российскими более чем на 60%, позднее доля ответственного производства достигнет 80–85%. Полевые испытания флота ГРП планируются уже в 2022 году.

Ведомство также ожидает снижения цен на «чистую» энергию: ее стоимость окажется сравнима с традиционной генерацией к 2035 году.

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (входит в «Газпром нефть») ранее сообщила, что готовится к разработке юрских пластов на Средне-Итурском месторождении Ямала. Это позволит нарастить объемы извлекаемых запасов на 1,52 млн тонн нефти, уточняет «ФедералПресс».