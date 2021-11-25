Евросоюз планирует изменить условия пересечения границ из-за COVID-19

Брюссель, 25 ноября. Правила пересечения границ Евросоюза будут изменены из-за ситуации с распространением коронавирусом. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

По ее словам, из-за распространения COVID-19, зима будет очень тяжелой. Также Кириакидес сообщила, что условия пересечения границ Евросоюза будут изменены в ближайшее время.

«В декабре и январе будет большая нагрузка на больницы. Через несколько дней будут изменены правила для пересечения границ ЕС», — сказала еврокомиссар.

Кроме этого она отметила, что странам, где вакцинировано менее 80% населения, необходимо будет принять серьезные меры для сдерживания распространения коронавируса. При этом о каких изменениях пересечения границ идет речь Кириакидес не уточнила. Также еврокомиссар напомнила о важности вакцинации от COVID-19.

Недавно власти Новой Зеландии приняли решение открыть границы для туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса в апреле.