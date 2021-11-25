Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 12:49
12:49
Происшествия
Александр Калашников снят с должности главы ФСИН по указу президента
12:49
Общество
Бизнесмен Пригожин сравнил Любовь Соболь с нашкодившим котом
12:48
Весь мир
Племена Ливии раскритиковали недопуск Сейфа аль-Ислама Каддафи до участия в выборах
12:48
Происшествия
Движение на красной ветке петербургского метро приостановили из-за человека на путях
12:46
Экономика
РЭО выкупит первые в России «зеленые» облигации для инвестиций в переработку пластика
12:46
Происшествия
Владимирский суд отказался удовлетворить жалобу Навального по иску к ИК-3
12:44
Шоу-бизнес
Бритни Спирс анонсировала выход собственного фильма снимком украинского кота Степана
12:43
Наука
Ученые из университета Пенсильвании создали защищающую от COVID-19 жевательную резинку
12:40
Общество
Публицист Тулин: СМИ США сообщают, что морскому господству их страны приходит конец
12:40
Весь мир
Глава избиркома Ливии обсудил с послом Великобритании подготовку к выборам
Все новости

Евросоюз планирует изменить условия пересечения границ из-за COVID-19

Общество
Евросоюз планирует изменить условия пересечения границ из-за COVID-19
pixabay.com

Брюссель, 25 ноября. Правила пересечения границ Евросоюза будут изменены из-за ситуации с распространением коронавирусом. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

По ее словам, из-за распространения COVID-19, зима будет очень тяжелой. Также Кириакидес сообщила, что условия пересечения границ Евросоюза будут изменены в ближайшее время.

«В декабре и январе будет большая нагрузка на больницы. Через несколько дней будут изменены правила для пересечения границ ЕС», — сказала еврокомиссар.

Кроме этого она отметила, что странам, где вакцинировано менее 80% населения, необходимо будет принять серьезные меры для сдерживания распространения коронавируса. При этом о каких изменениях пересечения границ идет речь Кириакидес не уточнила. Также еврокомиссар напомнила о важности вакцинации от COVID-19.

Недавно власти Новой Зеландии приняли решение открыть границы для туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса в апреле.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Евросоюз планирует изменить условия пересечения границ из-за COVID-19
евросоюз границы COVID-19
Комментировать