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Netflix проверят на ЛГБТ-пропаганду после обращения Баранец

Общество
Netflix проверят на ЛГБТ-пропаганду после обращения Баранец
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Москва, 25 ноября. Общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец обратилась в МВД России с просьбой проверить контент площадки Netflix на соблюдение закона о пропаганде ЛГБТ.

Баранец обратила внимание ведомства на то, что сервис демонстрирует сериалы, в которых фигурируют герои — представители сексуальных меньшинств, под маркировкой «16+». Запрос Баранец рассматривает столичное управление МВД, пишут «Ведомости». Обращение должны рассмотреть в течение 30 дней.

Баранец стала омбудсменом по защите семьи в 2015 году для противодействия технологиям разрушения института семьи в России. К системе официальных уполномоченных по правам человека она не имеет отношения. До этого уполномоченная призывала родителей пожаловаться правоохранителям и отменить концерты рэпера Моргенштерна, который негативно воздействует на молодежь, передает «360».

Ранее Муз-ТВ оштрафовали на миллион рублей за пропаганду ЛГБТ. Минувшим летом на премии телеканала Филипп Киркоров появился в компании блогера Давида Манукяна, артисты были одеты как молодожены.

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