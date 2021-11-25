Живем в «разных государствах»: как неготовность Петербурга к зиме связана с кадровой политикой

На фото: Кировская площадь в Петербурге, здание районной администрации.

Санкт-Петербург остается под властью циклона, а жители города продолжают жаловаться на неубранные от снега и наледи улицы. Похоже, отмечают и горожане, и эксперты, коммунальщики вообще решили оставить все как есть в надежде на обещанное потепление — дескать, «само растает».

Федеральное агентство новостей /

На фото: Улица Есенина у дома 26.

Как отметил корреспондент ФАН, в четверг ситуация с «проходимостью» тротуаров после предыдущего снегопада лучше не стала. Главная проблема и основные жалобы — пешеходная часть не только не убрана, но и не обработана ото льда: ходить по-прежнему очень тяжело. На то, что из-за скользких тротуаров люди рискуют упасть и вынуждены идти гораздо медленнее, чем обычно, опаздывая на работу, жалуются многие.

Сам корреспондент ФАН стал участником «бега с препятствиями» по улице Савушкина. На пятачке у метро «Беговая» какое-то количество песка еще наблюдалось, но на большее «энтузиазма» у городских коммунальщиков явно не хватило. Поэтому по краям тротуара снег со льдом делали дорогу просто опасной: люди там скользили, а один мужчина на глазах корреспондента даже упал. Вышедшие из метро горожане плотной толпой шли ровно по середине тротуара, где уже была протоптана относительно безопасная дорожка. Ехавшие по тротуару самокатчики и велосипедисты-курьеры с трудом лавировали в этой толпе, создавая дополнительные риски для пешеходов.

Федеральное агентство новостей /

На фото: переулок Декабристов.

Как выглядят петербургские улицы в других районах, хорошо видно из фотографий, сделанных корреспондентами ФАН утром в четверг.

Федеральное агентство новостей /

На фото: проспект Энгельса у дома 137.

По мнению экономического и политического аналитика Владимира Соловейчика, проблема неготовности к зиме носит в Петербурге системный характер.

«Мы, жители Петербурга, и городское начальство живем будто в двух «разных государствах», — с иронией отметил аналитик в комментарии ФАН. — Большинство горожан живет в России, в северном городе на Неве, и мы привыкли к сезонным температурным перепадам. Тем более, что для наших широт по календарю зиме, как говорится, уже давно пора. А вот начальство, видимо, мысленно пребывает в тех теплых краях, где оно отдыхает от нас и где не бывает ни снега, ни похолоданий. Не исключаю, что в своих мыслях это начальство пребывает там и сейчас. А если серьезно, можно говорить о хронических проблемах городского жилищно-коммунального хозяйства, которые возникли в Северной столице отнюдь не сегодня и даже не вчера».

Федеральное агентство новостей /

На фото: Большеохтинский проспект у дома 11 корпус 2.

Эксперт напомнил, что проблемы тянутся давно, были они и при предыдущих администрациях, есть они и сейчас.

«Мы помним сложную ситуацию зимы 2018-2019 годов, которая еще раз подтвердила, что все проблемы носят системный характер. Это с вязано в первую очередь с отсутствием эффективной системы общественного контроля за действиями городской системы ЖКХ, за работой управляющих компаний. Кроме того, напомню, что в нашем городе буквально на днях поменялся глава комитета по благоустройству и коммунальному хозяйству, который отвечает в том числе за уборку снега. Учитывая, что он назначен в полном смысле слова на фоне первого снегопада, ему приходится буквально на ходу врабатываться в ситуацию. Мне кажется, сделать это достаточно сложно. Думаю, о такого рода кадровых назначениях стоило думать задолго до «снегоуборочного» сезона или уже отложить до весны», — подчеркнул Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей /

На фото: у метро «Гражданский проспект».

Синоптики предупреждают, что неблагоприятная погода с осадками сохранится в Петербурге и в ближайшие сутки. Однако, похоже, городские службы решили оставить город без окончательной уборки в надежде, что потепление сделает свое дело и снег растает.