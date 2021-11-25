Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 12:49
12:49
Общество
Бизнесмен Пригожин сравнил Любовь Соболь с нашкодившим котом
12:48
Весь мир
Племена Ливии раскритиковали недопуск Сейфа аль-Ислама Каддафи до участия в выборах
12:48
Происшествия
Движение на красной ветке петербургского метро приостановили из-за человека на путях
12:46
Экономика
РЭО выкупит первые в России «зеленые» облигации для инвестиций в переработку пластика
12:46
Происшествия
Владимирский суд отказался удовлетворить жалобу Навального по иску к ИК-3
12:44
Шоу-бизнес
Бритни Спирс анонсировала выход собственного фильма снимком украинского кота Степана
12:43
Наука
Ученые из университета Пенсильвании создали защищающую от COVID-19 жевательную резинку
12:40
Общество
Публицист Тулин: СМИ США сообщают, что морскому господству их страны приходит конец
12:40
Весь мир
Глава избиркома Ливии обсудил с послом Великобритании подготовку к выборам
12:40
Весь мир
Замглавы иранского МИД прибыл с дружественным визитом в ОАЭ
Все новости

Байден уговаривает Мексику оставлять мигрантов на своей территории

Весь мир
Байден уговаривает Мексику оставлять мигрантов на своей территории
Global Look Press  /  Yahir Ceballos / dpa

Вашингтон, 25 ноября. Администрация Байдена ведет переговоры с правительством Мексики по поводу возобновления миграционной программы времен Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Речь идет о программе «оставайся в Мексике», известную как Протокол о защите мигрантов, суть которой сводится к тому, что просители убежища, прибывающие в Соединенные Штаты с территории Мексики, обязаны ждать результатов рассмотрения их дел на территории сопредельной страны.

Эта программа, которая была принята администрацией Дональда Трампа для сдерживания распространения COVID-19, вызвала бурю критики со стороны Демократической партии, обвинившей экс-президента в препятствовании миграции.

После прихода к власти Джо Байдена, нынешняя администрация Белого дома отменила действие этого правила, однако в середине октября демократы были вынуждены вернуться к его исполнению из-за судебного постановления, которое было вынесено судом Техаса и поддержано Верховным судом страны.

Кроме того, с собственной инициативой, направленной на сдерживание нелегальной миграции, масштабы которой в последние месяцы приняли катастрофические масштабы, выступили губернаторы десяти республиканских штатов.

Американист Дробницкий рассказал, почему Байден «отказывается» защитить границу от мигрантов
Федеральное агентство новостей

В то же время, возобновление программы должно быть согласовано с правительством Мексики, на территории которой будут располагаться мигранты.

«Мексика является суверенным государством, которое должно принять независимое решение о возвращения лиц, не имеющих статуса в Мексике», — говорится в заявлении Министерства внутренней безопасности США.

В настоящее время власти обеих стран пытаются прийти к совместному решению о действии Протокола о защите мигрантов. При этом правительство Андреса Мануэля Лопеса Обрадора настаивает на существенных улучшениях работы программы, что должно включать гарантии того, что рассмотрение прошений, предоставленных беженцами, будет завершено в течение шести месяцев, а сами мигранты получат «своевременную и точную информацию о датах и времени слушаний и другую информацию об их делах».

Проблема миграции стала одной из главных тем, обсуждавшихся лидерами США и Мексики в ходе прошедшего в Вашингтоне саммита государств Северной Америки. По итогам переговоров Министерство иностранных дел Мексики заявило, что продолжит диалог с администрацией Байдена по вопросам миграции, не указав, согласилась ли мексиканская сторона перезапустить действие спорной программы.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Байден уговаривает Мексику оставлять мигрантов на своей территории
сша мексика миграция
Комментировать