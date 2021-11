Байден уговаривает Мексику оставлять мигрантов на своей территории

Вашингтон, 25 ноября. Администрация Байдена ведет переговоры с правительством Мексики по поводу возобновления миграционной программы времен Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Речь идет о программе «оставайся в Мексике», известную как Протокол о защите мигрантов, суть которой сводится к тому, что просители убежища, прибывающие в Соединенные Штаты с территории Мексики, обязаны ждать результатов рассмотрения их дел на территории сопредельной страны.

A controversial Trump-era immigration policy is back on the table. President Joe Biden will start turning asylum seekers back to Mexico. The White House plans on reinstating Trump's "Remain in Mexico" policy as soon as next week. https://t.co/2bCx0cGSwt