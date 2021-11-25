Байден уговаривает Мексику оставлять мигрантов на своей территории

Вашингтон, 25 ноября. Администрация Байдена ведет переговоры с правительством Мексики по поводу возобновления миграционной программы времен Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Речь идет о программе «оставайся в Мексике», известную как Протокол о защите мигрантов, суть которой сводится к тому, что просители убежища, прибывающие в Соединенные Штаты с территории Мексики, обязаны ждать результатов рассмотрения их дел на территории сопредельной страны.

A controversial Trump-era immigration policy is back on the table. President Joe Biden will start turning asylum seekers back to Mexico. The White House plans on reinstating Trump's "Remain in Mexico" policy as soon as next week. https://t.co/2bCx0cGSwt — NBC Montana (@NBCMontana) November 25, 2021

Эта программа, которая была принята администрацией Дональда Трампа для сдерживания распространения COVID-19, вызвала бурю критики со стороны Демократической партии, обвинившей экс-президента в препятствовании миграции.

После прихода к власти Джо Байдена, нынешняя администрация Белого дома отменила действие этого правила, однако в середине октября демократы были вынуждены вернуться к его исполнению из-за судебного постановления, которое было вынесено судом Техаса и поддержано Верховным судом страны.

Кроме того, с собственной инициативой, направленной на сдерживание нелегальной миграции, масштабы которой в последние месяцы приняли катастрофические масштабы, выступили губернаторы десяти республиканских штатов.

Федеральное агентство новостей

В то же время, возобновление программы должно быть согласовано с правительством Мексики, на территории которой будут располагаться мигранты.

«Мексика является суверенным государством, которое должно принять независимое решение о возвращения лиц, не имеющих статуса в Мексике», — говорится в заявлении Министерства внутренней безопасности США.

В настоящее время власти обеих стран пытаются прийти к совместному решению о действии Протокола о защите мигрантов. При этом правительство Андреса Мануэля Лопеса Обрадора настаивает на существенных улучшениях работы программы, что должно включать гарантии того, что рассмотрение прошений, предоставленных беженцами, будет завершено в течение шести месяцев, а сами мигранты получат «своевременную и точную информацию о датах и времени слушаний и другую информацию об их делах».

Проблема миграции стала одной из главных тем, обсуждавшихся лидерами США и Мексики в ходе прошедшего в Вашингтоне саммита государств Северной Америки. По итогам переговоров Министерство иностранных дел Мексики заявило, что продолжит диалог с администрацией Байдена по вопросам миграции, не указав, согласилась ли мексиканская сторона перезапустить действие спорной программы.