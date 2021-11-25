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Лолита пришла на светскую вечеринку в коротком кожаном платье

Шоу-бизнес
Лолита пришла на светскую вечеринку в коротком кожаном платье
Pr Scr  /  Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 25 ноября. Известная певица и телеведущая Лолита Милявская появилась на церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» 2021. Для выхода в свет она выбрала смелый образ.

Исполнительница хитов «На Титанике», «Ориентация север» облачилась в облегающее кожаное мини-платье с длинным рукавом и драпировкой. Образ Милявской дополнили черные ботинки с квадратным носом и стильный клатч. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру звезды.

Лолита пришла на светскую вечеринку в коротком кожаном платье
Prt Scr instagram.com / @lolitamilyavskaya

На светской вечеринке также побывали Кристина Орбакайте с супругом Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, актриса Агата Муцениеце, ее бывший избранник Павел Прилучный и другие звезды шоу-бизнеса и российского кинематографа.

Секрет идеальной фигуры Лолиты заключается в правильном питании. В одном из интервью она заявила, что за этим следит ее личный эндокринолог. Специалист помог «настроить» организм звезды на нужный лад, и теперь она ни в чем себе не отказывает.

Ранее актер Стас Садальский высказался о разводе Лолиты с пятым супругом Дмитрием Ивановым. По его словам, артистке не нужно было выставлять напоказ свои отношения, это и стало причиной их разрыва.

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