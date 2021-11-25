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Лукашенко сообщил о заключительном этапе работы над Конституцией Белоруссии

Политика
Лукашенко сообщил о заключительном этапе работы над Конституцией Белоруссии
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 25 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о заключительном этапе работы над Конституцией страны. Об этом пишет БелТА.

Белорусский лидер уточнил, что работа по подготовке изменений в основной закон республики перешла на финальную стадию.

«Я полагаю, что сегодня можно констатировать, что работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую», — сказал Александр Лукашенко.

Ранее Лукашенко анонсировал референдум по поправкам в Конституцию Белоруссии. По его словам, белорусы в феврале 2022 года смогут проголосовать за поправки.

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