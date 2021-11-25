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Зудина объяснила уход Женовача из МХТ имени Чехова
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Зудина объяснила уход Женовача из МХТ имени Чехова

Общество
Зудина объяснила уход Женовача из МХТ имени Чехова
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 25 ноября. Вдова знаменитого артиста и педагога Олега Табакова, актриса Марина Зудина назвала причины ухода режиссера Сергея Женовача с поста худрука МХТ имени Чехова. Как отметила артистка, к этому не приводили склоки или интриги, потому что их не было в театре.

По словам Зудиной, до прихода Женовача в МХТ сложился коллектив людей, которые ощущали себя «одной группы крови». Некоторых приглашал в театр Табаков, а те, кому не удалось прижиться в культурном учреждении, просто уходили, подчеркнула актриса в беседе с «МК».

«И вот пришел талантливый человек, создавший свой театр, успешный режиссер, но он был иных взглядов, иной группы крови — и просто не влился. У нас не было ни склок, ни интриг, никто не боролся ни за что», — объяснила артистка.

Вдова Табакова полагает, что Женовач зашел в пространство, попытался его изменить, но пространство его вытеснило. Уход режиссера из МХТ не имеет отношения ни к его профессиональным, ни к человеческим качествам, добавила Зудина.

Кроме того, актриса считает, что экс-худрук совершил непростительную ошибку, отказавшись от филиала театра, передает Teleprogramma.pro. Как отметила артистка, на строительство этого объекта было потрачено много времени и усилий, но Женовач отдал его просто так.

Напомним, Сергея Женовача сменил на посту худрука МХТ имени Чехова актер Константин Хабенский. После этого в театр вернулись Дарья Мороз и Андрей Бурковский.

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