«Газпром» распечатал все европейские хранилища топлива из-за наступления холодов

Москва, 25 ноября. «Газпром» приступил к отбору газа из всех своих европейских хранилищ ввиду наступления холодов в регионе. Законтрактованные мощности транзита компания использует почти на все 100%, пишет EADaily.

В то же время дополнительные объемы через Польшу и Украину российский экспортер не бронирует. Страны Европы максимально увеличили потребление газа, поднимаемого из хранилищ. По мнению экспертов, Старый Свет все же не выдержит такого темпа до конца отопительного сезона.

«Газпром» с 22 ноября начал отбирать топливо из всех основных хранилищ ЕС — австрийского «Хайдаха», нидерландского «Бергермеера», немецких «Катарины», «Йемгума» и «Редена». По информации операторов и платформы GIE, суточный отбор газа находится на уровне 21 млн кубометров.

Кроме того, компания нарастила поставки ресурса из России в страны Европы. Как сообщает холдинг, 22 ноября они составили 371 млн кубометров. Украинский и польский транзит используется «Газпромом» практически на 100% законтрактованной мощности — 109 млн и 26,6 млн кубометров газа.

Общая наполненность газовых хранилищ Европы упала до 71,7%, составив около 77,4 миллиарда кубометров.

Накануне «Газпром» ответил на просьбу Молдавии не прекращать поставки газа до 26 ноября. Поскольку Кишинев обязался в течение двух дней полностью оплатить текущую задолженность, экспорт продолжится, сообщает INFOX.