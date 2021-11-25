Bloomberg: эксперты ОПЕК прогнозируют переизбыток предложения на рынке нефти

Нью-Йорк, 25 ноября. Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) готовится к возможным изменениям на глобальном рынке. Аналитики реагируют на заявление США о намерении высвобождении нефти из стратегических запасов, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Участники альянса объявили, что рассматривают отмену наращивания добычи. Такое решение связано с анонсированной распаковкой стратегических резервов черного золота в США. Американцы готовы выбросить на рынок порядка 50 миллионов баррелей из своих запасов. Аналогичные заявления делали в Индии, Китае, Великобритании и других странах.

Эксперты рассчитали, что переизбыток топлива может составить 1,1 миллиона баррелей в сутки. Такой рост предложения вынудит ОПЕК отказаться от запланированного на январь увеличения добычи.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев ранее рассказал, какую именно цель преследуют Соединенные Штаты, когда обращаются к своим союзникам с призывом высвободить часть нефти.

Между тем глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил, что треть дополнительных доходов в 2021 году принесли продажи подорожавших нефти и газа. Средняя цена черного золота значительно выше, чем в предыдущем и даже допандемийном 2019-м, цитирует его INFOX.