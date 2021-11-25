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Немецкий политолог Рар: внешняя политика Германии будет отдана на откуп «Зеленым»

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 10:53
Политика
Немецкий политолог Рар: внешняя политика Германии будет отдана на откуп «Зеленым»
ИА Народные новости  /  Александр Рар

Москва, 25 ноября. Возможный канцлер ФРГ Олаф Шольц еще не вступил в полномочия, но уже допустил фатальную ошибку в отношениях Германии и России. К таким выводу пришел авторитетный политолог и экс-советник немецкого кабмина Александр Рар.

В своем личном Telegram-канале берлинский эксперт проанализировал достигнутое накануне коалиционное соглашение будущего Правительства Германии. Рара заинтересовали детали 177-страничного документа, касающиеся внешней политики европейской страны и, в частности, отношений с Россией.

Несмотря на то, что пост канцлера ФРГ займет социал-демократ Олаф Шольц, во внешней политике первую скрипку почти наверняка будут играть «Зеленые» во главе с Анналеной Бербок, предположил Александр Рар. Именно они добавили в текст соглашения требование «вернуть» Крым в состав Украины, а также заявили о стремлении сотрудничать с российскими «правозащитниками». Вместе с «оттепелью» в диалоге в Берлином Москву может постигнуть «Зеленое разочарование», предупредил Рар.

«Но "Зеленые" со своей критической повесткой победили над примирительной повесткой социал-демократов. Шольц по видимому отдает отношения с Россией на откуп зеленым. Влияние канцлера во внешней политики вероятно не будет столь доминирующим», — написал эксперт.

Немецкий политолог Рар: внешняя политика Германии будет отдана на откуп «Зеленым»
Global Look Press / Ulrich Stamm via www.imago-image/www.imago-images.de

Главная ошибка нового коалиционного Правительства Германии — отказ от политического реализма в пользу леволиберальных общеевропейских ценностей. В этом аспекте ФРГ останется «верным чадом» США, пусть и будет пытаться вести самостоятельную внешнюю политику, объяснил авторитетный политолог.

«К власти в Германии пришли отнюдь не реалисты, на что многие надеялись, а поборники примата либеральных ценностей. Эти ценности им превыше чем чьи-то национальные интересы, которые идут вразрез с западными ценностями. Новая глава МИДа, Бербок, училась в Лондоне и побывала в США, остальной мир она еще не знает. Будет с ним знакомиться. Повестка выглядит весьма конфронтативной. Жаль», — заключил Александр Рар.

Текст коалиционного соглашения нового Правительства ФРГ был опубликован 24 ноября. На страницах 177-страничного документа новые немецкие власти обозначили ключевые позиции своей внутренней и внешней политики, включая отношения с Россией.

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Все новости / Политика / Немецкий политолог Рар: внешняя политика Германии будет отдана на откуп «Зеленым»
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