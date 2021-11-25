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Пекин анонсировал трехсторонние переговоры глав МИД России, Китая и Индии

Политика
Пекин анонсировал трехсторонние переговоры глав МИД России, Китая и Индии
wikipedia.org  /  Charlie fong

Пекин, 25 ноября. Переговоры глав Министерств иностранных дел России, Китая и Индии состоятся 26 ноября в формате видеоконференции.

Такое заявление сделал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь. По его словам, глава МИД КНР Ван И проведет встречу с российским и индийским коллегами.

«Министр иностранных дел Китая Ван И 26 ноября примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств России, КНР и Индии, которая пройдет в формате видеоконференции», — сообщил дипломат.

Ранее сообщалось, что внешнеполитическое ведомство Китая выступило против политики санкций США в отношении газопровода «Северный поток — 2». Пекин расценивает односторонние ограничения американской стороны как незаконные, подчеркнул Лицзянь.

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