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Российские предприниматели выступили против всемирной налоговой реформы

Экономика
Российские предприниматели выступили против всемирной налоговой реформы
pixabay.com

Москва, 25 ноября. Представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) проанализировали риски, с которыми они могут столкнуться после присоединения РФ к глобальной реформе корпоративного налогообложения. Такая инициатива может угрожать действующим в стране льготным режимам.

Реформа была запущена летом текущего года, а ее инициаторами стали Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и G20. Она предусматривает введение минимального эффективного налога на глобальные прибыли транснациональных компаний в размере 15%.

Источник, близкий к РСПП, рассказал РБК, что пошлина затронет большинство крупных отечественных корпораций, которые имеют выручку более 750 млн евро. Сама реформа угрожает существующим льготным налоговым режимам в России, так как многие инвестиционные проекты могут лишиться государственной поддержки, а власти будут вынуждены подготовить альтернативные механизмы поддержки инвестиций.

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров ранее рассказал, что объем налоговых поступлений в бюджет страны за десять месяцев превзошел прошлогодний результат на 37%. Он не исключил возможность продолжения тенденции.

Тем временем ведомство планирует в 2024 году отказаться от декларации о доходах по форме 3-НДФЛ для физических лиц, сообщает «ФедералПресс».

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