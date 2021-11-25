Политолог Топорнин: США не заинтересованы в участии России и КНР в «Саммите за демократию»

Москва, 25 ноября. Соединенные Штаты не стали приглашать Россию и Китай на «Саммит за демократию», поскольку опасаются участия Москвы и Вашингтона в этом мероприятии. К такому выводу пришел политолог Николай Топорнин.

Вашингтон уже разослал приглашения на соответствующий саммит 110 странам и территориям. Список участников был обнародован на сайте Госдепа США. Однако Белый дом решил не приглашать на мероприятия Россию и Китай.

«Если РФ пригласят вместе с КНР, то они будут противоречить американцам. Говорить, что у них замечательная демократия, они идут своим путем, являются несколько другими странами и так далее. В Вашингтоне не хотят, чтобы на конференции был такой политический раздрай. Очевидно, что Китай и Россия захотят высказать свою точку зрения, кого-то привлечь под свои знамена. США не нужны такие выступающие, поэтому Вашингтон и провел такую селекцию», — сообщил Топорнин в интервью «ПолитЭксперту».

ФБА «Экономика сегодня» . / Владимир Карпухин

Политолог напомнил, что Соединенные Штаты намерены вернуться к гегемонии в международных отношениях. Однако Вашингтон осознает, что далеко не все доверяют американцам. Поэтому Белый дом решил организовать саммит, чтобы привлечь на свою сторону большую часть мирового сообщества. Естественно, США намерены в дальнейшем возглавить все это движение, подчеркнул эксперт.

Как стало известно ранее, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о намерении США провести новые разделительные линии в мире при помощи «Саммита за демократию».