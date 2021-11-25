Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 11:21
11:20
Политика
Новым главой Интерпола стал генерал Аль Раиси из ОАЭ
11:19
Экономика
Минэнерго дало прогноз ситуации в нефтяной отрасли России через десять лет
11:17
Общество
Евросоюз планирует изменить условия пересечения границ из-за COVID-19
11:16
Общество
Netflix проверят на ЛГБТ-пропаганду после обращения Баранец
11:12
Общество
Родственный SARS-CoV-2 коронавирус обнаружен у летучих мышей в Великобритании
11:10
Общество
Облачная погода с дождем и снегом установится в Петербурге в четверг
11:10
Происшествия
Губернатор Цивилев подтвердил гибель шестерых горняков на шахте «Листвяжная»
11:08
Шоу-бизнес
Лолита пришла на светскую вечеринку в коротком кожаном платье
11:07
Политика
Лукашенко сообщил о заключительном этапе работы над Конституцией Белоруссии
11:06
Общество
Зудина объяснила уход Женовача из МХТ имени Чехова
Все новости

Политолог Топорнин: США не заинтересованы в участии России и КНР в «Саммите за демократию»

Политика
Политолог Топорнин: США не заинтересованы в участии России и КНР в «Саммите за демократию»
pixabay.com

Москва, 25 ноября. Соединенные Штаты не стали приглашать Россию и Китай на «Саммит за демократию», поскольку опасаются участия Москвы и Вашингтона в этом мероприятии. К такому выводу пришел политолог Николай Топорнин.

Вашингтон уже разослал приглашения на соответствующий саммит 110 странам и территориям. Список участников был обнародован на сайте Госдепа США. Однако Белый дом решил не приглашать на мероприятия Россию и Китай.

«Если РФ пригласят вместе с КНР, то они будут противоречить американцам. Говорить, что у них замечательная демократия, они идут своим путем, являются несколько другими странами и так далее. В Вашингтоне не хотят, чтобы на конференции был такой политический раздрай. Очевидно, что Китай и Россия захотят высказать свою точку зрения, кого-то привлечь под свои знамена. США не нужны такие выступающие, поэтому Вашингтон и провел такую селекцию», — сообщил Топорнин в интервью «ПолитЭксперту».

Политолог Топорнин: США не заинтересованы в участии России и КНР в «Саммите за демократию»
ФБА «Экономика сегодня» . / Владимир Карпухин

Политолог напомнил, что Соединенные Штаты намерены вернуться к гегемонии в международных отношениях. Однако Вашингтон осознает, что далеко не все доверяют американцам. Поэтому Белый дом решил организовать саммит, чтобы привлечь на свою сторону большую часть мирового сообщества. Естественно, США намерены в дальнейшем возглавить все это движение, подчеркнул эксперт.

Как стало известно ранее, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о намерении США провести новые разделительные линии в мире при помощи «Саммита за демократию».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Топорнин: США не заинтересованы в участии России и КНР в «Саммите за демократию»
сша китай саммит
Комментировать