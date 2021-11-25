«Этот день в истории». Что произошло 25 ноября, праздники, факты, люди

Сегодня в России празднуется День военного миротворца. В этот день в 1973 году советские военные приняли участие в операции на Ближнем Востоке. «Голубые каски» призваны ликвидировать угрозы безопасности. Российские миротворцы представляют нашу страну как гарант мира в любой точке планеты.

25 ноября 1867 года шведским химиком был получен патент на производство динамита. Счастливым обладателем прав стал не кто иной, как Альфред Бернхард Нобель. Ученый нашел особый вид горной породы, способный стабилизировать нитроглицерин, облаченный в специальный капсюль.

В 1339 году был воздвигнут Московский Кремль, призванный защищать две судоходные реки: Яузу и Всходню. Крепость с дубовыми стенами была в семь раз меньше современной. Деревянные постройки просуществовали до пожара 1365 года.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».