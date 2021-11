Ассоциация компаний розничной торговли назвала предпочтения россиян в вине

Москва, 25 ноября. Россияне предпочитают красное сухое и полусухое вино, сообщил председатель президиума ассоциации компаний розничной торговли (АКИТ) Игорь Караваев.

Ключевым фактором при выборе бутылки вина является содержание сахара, замечает эксперт. При этом для большинства россиян сладость должна быть весьма умеренной.

«В среднем для 40 процентов покупателей предпочтительными остаются именно полусухие вина, для 35 процентов — сухие», — заявил президент президиума АКИТ Игорь Караваев.

Спрос на белое вино растет, сообщает Караваев. Раньше оно 30% всего спроса, а сейчас его доля в структуре продаж поднялась до 35%.

Употребление вина не приносит значительного вреда только в том случае, если происходит в умеренном количестве. Ранее ученые развенчали миф о пользе этого напитка, сообщает издание Eat This, Not That. Если вино и полезно, то только безалкогольное, считают эксперты.