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Четвертый муж Макеевой требует от бывшей супруги алименты на старшего сына

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 10:37
Шоу-бизнес
Четвертый муж Макеевой требует от бывшей супруги алименты на старшего сына
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 25 ноября. Новый супруг актрисы Анастасии Макеевой бизнесмен Роман Мальков хочет получить 16 тысяч рублей в качестве алиментов на живущего с ним сына Андрея, заявила его экс-супруга Светлана.

Андрей Мальков перебрался жить в Москву с отцом и мачехой. Парень проводит время в Турции, где Макеева купила квартиру. У подростка есть все для комфортного проживания. Однако Бизнесмен считает, что Андрею нужна материальная поддержка со стороны матери.

Светлана Малькова сообщила подписчикам в Instagram подробности громкого суда. Оказалось, что заседание по делу об алиментах будет открытым, в присутствии журналистов.

«Суд не увидел в Макеевой и ее муже звезд, поэтому их заявление о проведении заседания в закрытом режиме отклонил, заседания будут продолжены открыто: с камерами и СМИ. Отец года хочет алименты на 17-летнего сына в размере 16 тысяч», — написала она.

Четвертый муж Макеевой требует от бывшей супруги алименты на старшего сына
Prt Scr instagram.com / @svetamalkova

Живущая в Словении Малькова просит от экс-супруга по 11 тысяч рублей на каждого ребенка. С ней остались еще трое детей разного возраста. Подписчики поддерживают брошенную женщину в комментариях, пишет Teleprogramma.pro.

«Блин живешь-живешь с человеком полжизни, а потом «бац!», а он так хорошо притворялся всю жизнь. Светлана, терпения вам и удачи! В людях только не надо разочаровываться, хороших больше», — написал фолловер.

Ранее Анастасия Макеева заявила, что находится в Турции «по делам». По словам актрисы, у нее уже есть «бизнес и не один», при этом никаких подробностей раскрывать она не стала.

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алименты макеева мальков
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