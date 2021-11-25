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Объем авиаперевозок в России достиг допандемийного уровня

Общество
Объем авиаперевозок в России достиг допандемийного уровня
pxhere.com

Москва, 25 ноября. Количество авиаперевозок в России выросло на 62% по сравнению с октябрем 2020 года и достигло допандемийного уровня, согласно данным о работе гражданской авиации в РФ.

По состоянию на октябрь 2021 года, объем авиаперевозок в России составляет 11 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда полеты были ограничены из-за распространения коронавируса, отмечается рост перевозок на воздушных судах на 62%.

Также продолжается увеличение числа пассажирских рейсов на внутренних линиях. В октябре текущего года перелеты осуществили 7,3 млн человек, что превышает показатели 2020 года на 31%, а 2019 — на 22%. Всего с января по октябрь 2021 года перевезено 94,6 млн пассажиров.

Россия продолжает восстанавливать авиасообщение с другими странами. Компания Ethiopian Airlines 20 декабря запустит прямые рейсы между РФ и Эфиопией. Перелеты будут совершаться по вторникам и пятницам.

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