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Первая «Матрица» выйдет в прокат в России

Общество
Первая «Матрица» выйдет в прокат в России
Кадр из фильма «Матрица: воскрешение»

Москва, 25 ноября. Научно-фантастический боевик «Матрица» 1999 года выйдет в повторный прокат в России. Первая часть франшизы — единственная, которую не показывали в формате IMAX.

Первая «Матрица» выйдет в качестве «разогрева» перед релизом четвертой части. Премьера «Матрицы: Воскрешение» намечена на 16 декабря. В США картина появится 22 декабря одновременно в кинотеатрах и на стриминговой площадке HBO Max, пишет DTF.

Ленту поставила Лана Вачовски, ее сестра Лилли на момент съемок была занята другим проектом. Оператором фильма выступил Джон Толл, ранее работавший над «Тонкой красной линией» и «Легендами осени». Главные роли в новой «Матрице» сыграли Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Абдул-Матина II.

Ранее инсайдер рассказал об актерах, сыгравших небольшие роли в популярной франшизе «Человек-паук». Среди них Джо Манганьелло, Октавия Спенсер, Джим Нортон, Сара Рамирес и другие.

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