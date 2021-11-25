Никита Джигурда нокаутировал Отара Кушанашвили в первом раунде лиги «Наше Дело»

Москва, 25 ноября. Актер и шоумен Никита Джигурда и журналист Отар Кушанашвили провели бой в лиге «Наше Дело». Артист одержал победу над телеведущим, нокаутировав соперника.

Джигурда и Кушанашвили дрались в перчатках для ММА, но по правилам бокса. За время боя шоумен два раза отправил журналиста в нокдаун и нокаутировал противника в первом раунде.

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Победа над телеведущим стала для артиста второй в лиге «Наше Дело». В сентябре он сразился с депутатом Госдумы Виталием Милоновым и тоже одолел соперника. Тот бой проходил в перчатках для ММА и по правилам бокса, однако участникам поединка не разрешалось наносить удары по голове.

Никита Джигурда заявлял, что после боя с Отаром Кушанашвили бросит вызов юмористу Николаю Лукинскому. Актер хочет сразиться с комиком из-за конфликта, который произошел между ними после шоу «Король ринга».