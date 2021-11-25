Политологи: «Саммит за демократию», организованный США, будет носить антироссийский характер

«Саммит за демократию», который устраивают Соединенные Штаты, будет носить выраженный антироссийский и антикитайский характер. Президент США Джо Байден созвал сателлитов Вашингтона, чтобы сформировать новый аналог ООН, в котором слово Америки будет законом. Об этом ФАН рассказали специалисты по международной политике Сергей Марков и Борис Долгов.

На 9-10 декабря американским правительством намечена виртуальная встреча лидеров государств. Госдеп опубликовал список 110 приглашенных стран. В него не вошли Россия, Китай и Турция, зато приглашение получил Тайвань, который является провинцией Китая.

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что американцы стараются соорудить «фальшивую Организацию Объединенных Наций». Он обратил внимание, что Байден не пригласил представителей России и Китая из-за якобы нарушений демократии в этих странах, но «не заметил» нарушений свобод в Ираке и Пакистане, которые станут гостями саммита.

«Соединенные Штаты пытаются создать международную организацию, которая могла бы подменить собой ООН. Вашингтону нужен большой управляемый «президиум», которому все стали бы подчиняться. Форум, который якобы посвящен демократии, должен родить под видом демократии инструмент, с помощью которого США снова будут командовать миром. Поэтому именно те страны, которые явно не станут выполнять приказы Госдепа, в список приглашенных не включали», — поделился своим мнением политолог.

Общественный деятель пояснил, что из независимых государств Байден позвал только Индию, так как Индия — древняя страна с населением около 1,4 миллиарда человек, ее считают демократической во всем мире. Именно поэтому Вашингтон не мог проигнорировать Нью-Дели. Марков добавил, что склонить Правительство Индии на свою сторону для США было бы крайне заманчиво: если получится договориться, огромное государство сделают «противовесом» Китаю и России.

Федеральное агентство новостей / Евгений Рудаков

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил, что демарш президента США Джо Байдена с демонстративным исключением из состава участников предполагаемого саммита, посвященного демократии, России означает новый виток ухудшения отношений между нашими странами по инициативе Соединенных Штатов.

«Американский президент действительно созывает масштабное заседание, на которое не приглашает ни Россию, ни Китай, ни Турцию. Этим Джо Байден заблаговременно декларирует тему обсуждений: «В этих странах нет демократии!» Подобные пропагандистские кампании от США проводятся давно. По большей части они изначально направлены против нашей страны и КНР, Турция оказалась в этом списке ситуативно. Запланированный форум ничем не отличается от предыдущих — это часть гибридной войны, которую ведет Вашингтон против Москвы и ее союзников», — сказал доктор исторических наук.

Собеседник ФАН напомнил, что США в своей «оборонной доктрине» открыто называет Россию, Китай и Иран своими вероятными военными противниками. Он подчеркнул, что мы не можем игнорировать эту информацию, поэтому правительство России учитывает эти недружественные посылы и принимает меры к усилению безопасности нашего государства.

«Что касается Турции, мощного члена НАТО, которого США активно использует в продвижении своих интересов, в том числе антироссийских, — неприглашением на саммит Байден хочет показать [Реджепу Тайипу] Эрдогану, что он недоволен его политикой. В Турции, по мнению Вашингтона, имеются проблемы с демократией. Про действия турецких властей против курдов Германия готовила объемный доклад, так как их «разборки» затрагивают и территорию ФРГ. Кроме того, у Анкары конфликтная ситуация с Парижем, ведь Турция поставляет оружие исламистским группировкам в Ливию. Военные корабли Франции пытались досмотреть турецкие суда на основании решения Венской конференции, наложившей на Триполи эмбарго, но военный флот Турции не позволил французам осуществить свои намерения. Греция и Франция требовали ввести санкции против Анкары, но все постепенно сошло на нет, ведь Турция — член Альянса», — пояснил тонкости европейских обид политолог.

Global Look Press / Xinhua

Эксперт заметил, что, судя по действиям властей США, они все еще не могут расстаться с амбициями и хотят остаться «гегемоном» мирового порядка. Однако, по мнению эксперта, эта позиция Америкой давно утеряна.

«В настоящее время внимание американцев более сосредоточено на Китае. Дело в том, что все разговоры американцев о «нарушении свобод и прав человека» Москвой и Пекином представляют собой нечистоплотную борьбу США с экономическими конкурентами. Вашингтон теряет влияние и рынок. Россия и Китай — две державы, которые стали мировыми лидерами. Армии этих стран как союзники представляют самую мощную военную силу в мире. Не менее пугает Соединенные Штаты стремительное развитие экономики Китая. Помимо этого, «Северный поток — 2» делает неконкурентоспособным американский сжиженный газ, который они возят танкерами через океан в Евросоюз», — рассказал аналитик.

Долгов заметил, что, судя по заявлениям Си Цзиньпина, Китай не просто развивает производство и торговлю — он приглашает весь мир последовать за Пекином по пути построения современного видоизмененного социализма. Эксперт добавил, что «сдерживание» Китая и России — для США вопрос жизни и смерти.

Ранее ФАН рассказал, почему в США белое население стало подвергаться гонениям. На днях в CNN появилась статья, в которой утверждается, что «сегодня в Америке нет ничего более пугающего, чем разъяренный белый мужчина».