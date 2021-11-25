Минобороны РФ: ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту военный спутник

Москва, 25 ноября. Ракета-носитель «Союз-2.1б» была успешно запущена с космодрома Плесецк ранним утром 25 ноября, сообщили в российском военном ведомстве.

Запуск ракеты «Союз-2.1б» был осуществлен с целью вывода на орбиту военного спутника, заявили представители Минобороны РФ.

«Стартовавшая сегодня, 25 ноября, в 04 часа 09 минут (по московскому времени. — Прим. ред.) с космодрома Плесецк ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — сказано в опубликованном релизе.

Боевые расчеты российских Космических войск выполнили уже 51-й штатный запуск ракеты «Союз-2.1б» с 2004 года, отметили в Минобороны РФ. Ранее сообщалось о подготовке носителя с военным аппаратом к старту с космодрома Плесецк.