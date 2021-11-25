Публицист Маслов: Ждать ли хеппи-энда в ситуации с поставками газа РФ задолжавшей Молдавии

На многих наших западных партнеров большое впечатление произвела свежая история о том, что прекрасная и летом жарко-солнечная Республика Молдова не стала платить за согласованные поставки российского газа в срок 22 ноября, получила по этому поводу предупреждение от «Газпрома», что бесплатного «голубого золота» через 48 часов больше не будет, небрежно отмахнулась от него, мол, «подумаешь — платеж задержали!», — и теперь делает большие-пребольшие глаза: «Как можно перекрывать трубу? Здесь же мы, живые люди!»

А глаза у президента Майи Санду не только большие, но и печальные, как у последней косули в «Кодрах», а вся она — такая «возвышенно демократичная» и «проевропейски хрупкая», особенно после своих встреч с бывшим послом США в Кишиневе Дереком Хоганом. И вот эту прекрасную принцессу, гражданку Румынии, вместе со всей столь же прекрасной страной, которой она управляет, страшный русский медведь хочет заморозить и превратить в уродливую «снежную бабу»? Да не бывать этому! Сейчас со всей Европы: Румынии, Польши, Германии, Бельгии (но не из Венгрии, нет) и даже из «цэ-Европы» — примчатся «лыцари» и прочие ландскнехты — защитят, обогреют, спасут!

Ну как «спасут»? Если «самый большой друг Молдавии» Румыния за год с лишним не удосужилась подключить уже сваренную и зарытую в землю 120-километровую «трубу» по резервному маршруту Яссы — Унгены — Кишинев к своим газовым сетям, то о чем тут говорить? Если в ходе переговоров по новому газовому контракту с «Газпромом» Польша продала Молдавии целый миллион кубометров «своего» газа (в реальности этот объем могла добавить только Украина «взаимозачетом» из транзитного российского газа, идущего через «незалежную» территорию) — на два часа потребления, то опять же — говорить не о чем.

Ни танкеров с американским СПГ, спешащих «к берегам Молдавии» на помощь Санду и Ко, ни строительства ветки туда от норвежско-польского Baltic Pipe, ни даже перебросок автогазовозов не наблюдается и не планируется. Зато слов в поддержку официального Кишинева и инвектив в адрес России, якобы цинично использующей свои энергоресурсы в политических целях, сейчас на Западе звучит более чем достаточно. И уж лично «президенту Майе», как и всей ее «команде», нынешняя газовая канитель только на пользу. Иначе бы не благодарила так сильно Америку «за неоценимую помощь в заключении газового контракта с Москвой» и не обещала бы продолжать курс на интеграцию с Европой и на диверсификацию поставок газа с целью обретения энергетической независимости и борьбы с потеплением климата. Свою роль и, вероятно, гонорары за ее исполнение Санду явно знает назубок. Хорошо отрепетировала.

ФБА «Экономика сегодня» /

И не зря. Согласно информации по состоянию на вечер 24 ноября «Газпром» принял — «в виде исключения, понимая, какие сложности могут возникнуть у граждан Республики Молдовы», — решение пойти навстречу просьбе официального Кишинева и не прекращать поставки газа, поскольку «молдавская сторона полностью признает правомерность действий “Газпрома”» и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября, сего года». Так что, хеппи-энд, небольшие технические сложности, которые вот-вот будут преодолены? Честно говоря, верится в это с трудом. Где два дня — там и неделя, где неделя — там и месяц, где месяц — там и новый год, и весна, когда солнечная Молдавия, как и солнечная Украина, снова расцветет. Где задержка оплаты — там и частичная оплата, где частичная оплата — там и реструктуризация задолженности, где реструктуризация задолженности — там можно долги и не отдавать. Тем более у «Газпрома» сейчас и так сверхприбыли, жалко ему еще пары-другой миллиардов «баксов», что ли?

Да, хотелось бы надеяться, что в данном случае все будет по-иному, но опыт прежних лет почему-то подсказывает: по-иному — это вряд ли. Как говорил Альберт Эйнштейн, нет ничего более бессмысленного, чем повторять свои действия в надежде на иной результат. Хотя, конечно, капля камень точит, а количество рано или поздно переходит в качество. Так что подождем до 26 ноября, посмотрим, кто окажется прав: старина Эйнштейн или старина Маркс вместе с древними римлянами, к чьим потомкам относят себя и молдаване, сколько миллиардов кубометров и долларов стоят на деле красивые глаза Майи Санду.

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