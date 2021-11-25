Astronomical Journal: обнаружена планета, на которой год длится 16 часов

Кембридж, 25 ноября. Ученые Массачусетского технологического института обнаружили сверхгорячий юпитер самой короткой орбитой. Результаты исследовательской работы ученные опубликовали в научном журнале Astronomical Journal.

Авторы работы описали самый экстремальный сверхгорячий юпитер из всех, которые когда-либо были обнаружены. Небесное тело обладает самой короткой из известных орбит и год на ней длится всего 16 часов.

Масса газового гиганта превышает габариты Юпитера в пять раз. Объект получил обозначение TOI-2109b. Он находится в южной части Геркулеса и располагается в 855 световых годах от Земли. Дневная сторона планеты превышает три тысячи градусов Цельсия, что делает газового гиганта самой раскаленной планетой из известных на сегодня.

Около 200 тысяч лет назад в Солнечной системе произошла гигантская космическая катастрофа. К такому выводу пришла группа международных астрономов на основании проведенного исследования.

К концу текущего десятилетия на Луне может появиться электростанция, передает «Ридус. Национальная лаборатория Айдахо и NASA ждут идей по разработке данного проекта.