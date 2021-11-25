Глава МИД Китая Ван И подтвердил готовность Пекина к сотрудничеству с Ираном

Пекин, 25 ноября. Китайская сторона готова совместно с Ираном оказывать сопротивление политике односторонних действий и травле, заявил глава МИД КНР Ван И в рамках переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Разговор на уровне руководителей внешнеполитических ведомств прошел в онлайн-формате.

«Китай не намерен экспортировать свою модель развития, но надеется послужить примером для таких стран, как Иран, которые хотят ускорить развитие и при этом сохранить независимость», — сказал Ван И.

Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин готов сотрудничать с Тегераном для противодействия политике травли и односторонних действий, а также попыткам вмешательства во внутренние дела стран.

Как стало известно ранее, власти Ирана опровергли информацию о хакерской атаке на систему контроля за плотинами. Представитель министерства энергетики пояснил, что ведомство намеренно ограничило внешний доступ к своим ресурсам из-за некоторых проблем.