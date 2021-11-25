Торги Мосбиржи 25 ноября открылись снижением курса доллара

Москва, 25 ноября. Рубль укрепился по отношению к американской валюте, свидетельствуют данные Московской биржи на момент открытия.

Курс доллара снизился на 17 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Стоимость одной валютной единицы достигла 74,82 рубля. Несмотря на такую динамику, доллар торгуется около максимального значения за неделю.

В свою очередь евро укрепился на одну копейку по отношению к рублю — до 83,95. Волатильность этой валютной пары не такая высокая, как у доллара, трейдеры отмечают сравнительно спокойное боковое движение.

Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич ранее поделился прогнозом. Он считает, что доллар будет сохранять текущие позиции в течение следующего года.

Однако как инвестиционный инструмент доллар все равно не слишком привлекателен, полагают опрошенные изданием «ФедералПресс» аналитики. Ослаблению рубля на среднесрочном горизонте помешают ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка РФ.