Курбан Омаров посмеялся над «расследованием» подписчиц о его новой девушке

Москва, 25 ноября. Бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров опубликовал в Instagram скриншоты с «расследованием» пользовательниц о его новых отношениях.

Столичный предприниматель ранее спровоцировал слухи о новом романе. Он показал в соцсетях снимок женской руки, запястье которой пытался измерить. Тем самым экс-супруг Бородиной дал пищу для слухов. По словам Омарова, он получил множество сообщений с предполагаемым именем новой возлюбленной.

«Тем, кто разглядел и вычислил по отражению на часах девушку, отдельный респект, бедные ваши мужья. Поверьте мне на слово, жизнь с женщиной, у которой так бурно развита «Шерлокхомская фантазия» — это сущий адок», — заметил бизнесмен.

Prt Scr instagram.com / @zimamoscow

Отношения Бородиной и Омарова начинались очень романтично: они познакомились на дне рождения экс-участника проекта «Дом-2» Степана Меньщикова. Телеведущая старательно скрывала личность возлюбленного. В 2015 году они расписались в одном из московских ЗАГСов, в этом браке Бородина родила дочь Теону.

Несмотря на многочисленные проблемы, телеведущая старалась демонстрировать в соцсетях, что она счастливая жена и мать. Но осенью этим отношениям пришел конец, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее Бородина назвала качества, которыми должен обладать идеальный мужчина. По ее словам, важна забота, безусловная любовь и проявление нежности.