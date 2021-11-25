В Сирии проходят концерты в честь 63-летия основания министерства культуры

Дамаск, 25 ноября. В крупных сирийских городах начались празднования Дня культуры, приуроченного к 63-летию основания соответствующего министерства. По всей территории страны были организованы около 170 различных музыкальных концертов, выставок, театральных постановок, мастер-классов и семинаров, которые будут длиться в течение шести дней. В мероприятиях принимали участие многие заслуженные артисты, исполнители, музыканты и художники Сирии.

جانب من فعاليات "أيام الثقافة السورية" التي أُطلقت مساء اليوم على مسرح دار الأوبرا بدمشق pic.twitter.com/XLH1MG2Q56 — وزارة الإعلام السورية (@moi_syria1) November 23, 2021

В Дамаске торжественная церемония открытия прошла во Дворце культуры и искусств имени Ассада, начавшись с минуты молчания в память о жертвах войны. Присутствующим были показаны короткометражные фильмы, посвященные работе министерства за этот год и его роли в сохранении национальных ценностей.

В частности, под руководством ведомства директорат музеев сосредоточился на сборе и восстановлении древних памятников и артефактов, разрушенных или похищенных террористами в годы войны. При этом продолжали работать как сам Дворец культуры и искусств, так и ряд художественных учреждений профессионального образования — Высший институт музыки, Высший институт драматического искусства и ряд культурных центров во всех провинциях страны.

В кулуарах церемонии министр культуры Любана Мшаввах от имени премьер-министра Хусейна Арнуса поблагодарила всех работников ведомства за их вклад в организацию мероприятий. Чиновник подчеркнула, что все приложенные ими усилия способствовали сохранению самобытности и наследия сирийской цивилизации. Также Мшаввах совместно с министрами информации и туризма вручила награды выдающимся народным деятелям искусства и литературы.

В то же время в Латакии начался трехдневный тематический форум начался. В рамках этого мероприятия в театре «Дар аль-Асад» состоялся концерт классики и барокко, в ходе которого местный оркестр с участием учащихся музыкальных школ исполнил многие известные произведения различных композиторов со всего мира, в том числе Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха и Петра Чайковского. Помимо этого, в городе прошли выставки картин, книжные ярмарки и кинопоказы.

Также подобные празднования состоялись в Алеппо. На церемонии открытия выступил ансамбль народных песен и танцев Армении «Карин», который до конца месяца продолжит давать в Сирии концерты, включающие в себя также несколько спектаклей. Театральные представления прошли и в Хомсе — актеры разыграли пьесы по мотивам произведений болгарского писателя Станислава Стратиева, высмеивающие различные пороки, препятствующие развитию общества, например, бюрократию и коррупцию.

Стоит отметить, что подобные празднования в годовщину основания министерства культуры проходили в Сирии и раньше, даже во время активной фазы боевых действий с террористами. Тем не менее в этом году руководство ведомства провело мероприятия с заметно большим размахом. Как подчеркивали организаторы, подобные программы призваны сохранить национальные ценности даже на фоне сложной обстановки, сохраняющейся в стране после спада напряженности.